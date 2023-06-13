Крупнейшее молочное хозяйство в Ленобласти подключили к природному газу

9 июня газ пришел в АО «Племенной завод «Гомонтово» в Волосовском районе

Газопровод к заводу протяженностью 3,6 км был построен в мае-начале июня 2023 года. Специалисты «Газпром» осуществили подключение нового объекта к сетям и установили газорегуляторный шкафной пункт.

«Ленинградская область ведет активную работу по газификации. Благодаря этому газ не только приходит в дома жителе и на социальные объекты. Раньше на производстве использовалось дизельное топливо. Переход на природный газ значительно сократит расходы и повысит рентабельность», — отметил председатель регионального комитета по ТЭК Сергей Морозов.

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Параллельно в Ленинградской области продолжается догазификация частных домов жителей. От жителей принято 26,3 тыс. заявок на догазификацию, из них 25 тыс. переведены в договоры, а 12,6 тыс. выполнены – газопроводы построены до границ земельных участков.

Напомним, что инвалиды, ветераны, участники Великой Отечественной войны могут рассчитывать на субсидию в 300 тысяч рублей. Для льготников — пенсионеров, многодетных семей, молодых семей, инвалидов, ветеранов труда и других — сумма составляет 200 тыс. рублей. Для остальных собственников, проживших в Ленобласти не менее года — 180 тыс. руб., при этом 60 тыс. руб. из этой суммы можно направить на покупку газовой плиты, котла, водонагревателя.

Отметим, что часть средств может пойти на покупку газового оборудования. До 9 тыс. руб. можно направить на возмещение части стоимости газовой плиты, до 21 тыс. руб. — газового котла, до 1,5 тыс. руб. — индивидуального прибора учета газа, оставшиеся средства — проведение трубы по участку и разводку по дому.

Подать заявку на догазификацию можно онлайн или офлайн:

— на портале Единого оператора газификации РФ

— на странице компании ВКонтакте

— на сайте www.gazprom-lenobl.ru

— в МФЦ

— по электронной почте [email protected]

— на портале «Госуслуги»

— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Ленобласть стала первым регионом, где началась бесплатная газификация. Поправки о бесплатном подключении населения к газу 1 июня приняла Госдума. Оценить масштаб работ по планируемой газификации региона можно по ссылке. Информацию по догазификации можно посмотреть на сайте. Форма заявки на догазификацию размещена здесь. Перечень организаций, которые проводят работы внутри участка, можно посмотреть на сайте комитета по ТЭК по ссылке. Информация о планах по газификации населенных пунктов региона тут.