Единая система учета платежных карт заработает в России с 1 сентября 2026 года. По мнению Банка России, это нужно для борьбы с дропперами и финансовым мошенничеством.

Оператором реестра станет Национальная система платежных карт. В базу будут вносить сведения обо всех картах, выпущенных российскими банками, включая их вид и общее количество у каждого клиента. При оформлении новой карты банк будет проверять через реестр, сколько карт уже есть у человека. Один человек сможет иметь не более 20 платежных карт во всех российских банках. При превышении лимита оформить новую карту будет нельзя.

Ограничение начнет действовать с 1 сентября 2027 года и не распространится на банковские счета, количество которых останется неограниченным.

С марта 2027 года в рамках системы «Антифрод 2.0» банки также обяжут защищать мобильные приложения и сайты от вредоносных программ. С согласия клиента банк сможет проверять устройство на признаки взлома. При обнаружении подозрительной активности перевод приостановят на шесть часов, а отправителю направят уведомление.

Кроме того, банки будут проверять телефонные номера через государственную систему «Антифрод». Если номер ранее использовали для мошеннических звонков или сообщений, в проведении операции откажут. Операторов связи обяжут передавать сведения о таких номерах в систему и приостанавливать их обслуживание.