Правительство Ленобласти предлагает разрешить использовать земли Гослесфонда для нужд туризма

Регион в рамках ПМЭФ предложит варианты использования земель лесного фонда под туристические объекты — коллективные средства размещения.

Представители региона на ПМЭФ-2023 выступят с предложением внести изменения в ФЗ в части упрощения перевода земель лесного фонда в особые охраняемые территории под рекреационные цели.

«Наш регион привлекателен для любых туристов. Но на сегодняшний день у нас недостаточно мест размещения, мало хороших современных гостиниц, сейчас не хватает минимум 2,5 тысяч номеров. И при всем разнообразии территории, строить отели негде, так как доступные участки — это земли Гослесфонда», — отметил Александр Дрозденко.

Напомним, что Ленобласть вошла в топ-3 регионов страны по количеству туристических поездок в 2022 году. По данным Росстата, всего за год в регион совершили 15,2 миллиона турпоездок. Также правительство России распорядилось выделить из федерального бюджета 118 миллионов рублей на развитие туризма в Ленинградской области.

Ранее ivbg.ru сообщал, что в Ленобласти на данный момент открыто 48 ООПТ, на их территориях оборудовано 39 экологических маршрутов. Всего же по программе «47 гарантий» в Ленобласти должно быть создано 47 экскурсионных маршрутов, некоторые из которых будут снабжены аудиогидами. Ознакомится со всеми ООПТ Ленобласти можно на сайте. Также на сайте представлена подробная информация о каждой ООПТ, об экологических маршрутах, проходящих по этим территориям, уникальные фотографии, видео и публикации, посвященные природе Ленинградской области.