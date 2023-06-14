В школах вводятся новые правила посещения уроков физкультуры

Школьников теперь будут допускать к занятиям физкультурой при наличии справки, выданной по результатам профосмотра.

Это требование утвердил президент России Владимир Путин, который подписал соответствующий закон.

В закон «Об образовании в РФ» дополняется новым положением, согласно которому, «до занятий физической культурой допускаются обучающиеся на основании сведений, содержащихся в заключении медицинской организации, выданном по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров обучающихся».

Помимо того, закон обязует школы обеспечивать организацию оказания первой помощи детям. При наличии подготовки, это смогут сделать учителя или другие работники образовательного учреждения.