Более 200 пар в Ленобласти узаконили свои отношения на прошлой неделе

В Ленобласти за прошедшую неделю, с 5 по 11 июня, официально оформили свои отношения 208 пар.

Статистикой поделилось управление ЗАГС 47 региона.

Молодоженам пожелали долгих лет совместной жизни в любви и взаимопонимании, безграничного счастья и дней, насыщенных радостью и приятными моментами.

Представители ЗАГС поделились кадрами счастливых молодоженов.

Фото: Управление ЗАГС Ленинградской области

Напомним, что в Ленобласти идет прием заявлений на регистрацию браков в День семьи, любви и верности.