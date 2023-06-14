Показатель смертности пациентов в Ленобласти улучшил результаты «доковидного» 2019 года

Об этом на церемонии награждения медиков Ленобласти в канун предстоящего Дня медицинского работника рассказал зампредседателя правительства Николай Емельянов

«С гордостью хочу отметить, что в этом году, благодаря самоотверженной работе ленинградских медиков в области сократилась смертность пациентов, показатель вновь достиг и даже улучшил результаты «доковидного» 2019 года. При этом рождаемость в Ленобласти, вопреки общей тенденции, выросла», — отметил Николай Емельянов.

Накануне Дня Медицинского работника Николай Емельянов вручил медикам почетные грамоты и благодарности Губернатора региона, знаки отличия «За заслуги перед здравоохранением Ленинградской области» I, II и III степени и нагрудные знаки «Отличник здравоохранения».

Список награжденных ― в приложенном файле.

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Напомним, что медикам в Ленобласти выплачивается: единовременная выплата молодому специалисту — 100 тысяч рублей, дополнительные выплаты — 56 тысяч рублей в первые три года работы, единовременная выплата — 120 тысяч рублей врачам дефицитных специальностей, компенсация аренды жилья до 15 тысяч рублей ежемесячно, или предоставление служебного жилья с правом приватизации через 7 лет.

Как уже ранее писал ivbg.ru, целевой набор в медицинские вузы увеличен до 300 студентов в Ленобласти, что должно снизить проблему с кадрами в областных заведениях здравоохранения. Также Александр Дрозденко поручил социальному блоку правительства обеспечить медиков служебным жильем. При этом в регионе сохраняются и другие, действующие сейчас меры поддержки: 1,5 миллиона рублей по программе «Земский доктор», дополнительный миллион для врачей в городах с населением менее 50 тысяч.