Показатель смертности пациентов в Ленобласти улучшил результаты «доковидного» 2019 года

Об этом на церемонии награждения медиков Ленобласти в канун предстоящего Дня медицинского работника рассказал зампредседателя правительства Николай Емельянов
Накануне Дня Медицинского работника Николай Емельянов вручил медикам почетные грамоты и благодарности Губернатора региона, знаки отличия «За заслуги перед здравоохранением Ленинградской области» I, II и III степени и нагрудные знаки «Отличник здравоохранения».
Список награжденных ― в приложенном файле.
Напомним, что медикам в Ленобласти выплачивается: единовременная выплата молодому специалисту — 100 тысяч рублей, дополнительные выплаты — 56 тысяч рублей в первые три года работы, единовременная выплата — 120 тысяч рублей врачам дефицитных специальностей, компенсация аренды жилья до 15 тысяч рублей ежемесячно, или предоставление служебного жилья с правом приватизации через 7 лет.
Как уже ранее писал ivbg.ru, целевой набор в медицинские вузы увеличен до 300 студентов в Ленобласти, что должно снизить проблему с кадрами в областных заведениях здравоохранения. Также Александр Дрозденко поручил социальному блоку правительства обеспечить медиков служебным жильем. При этом в регионе сохраняются и другие, действующие сейчас меры поддержки: 1,5 миллиона рублей по программе «Земский доктор», дополнительный миллион для врачей в городах с населением менее 50 тысяч.