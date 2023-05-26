Дрозденко: я заинтересован в том, чтобы в Ленобласти не было дефицита кадров в медицине

Глава Ленобласти провел встречу со студентами выпускного курса и ординаторами университета им. Мечникова, которые учатся на условиях целевого набора.

Александр Юрьевич обозначил областные меры соцподдержки молодых медиков и рассказал о строительстве новых объектов здравоохранения, программе реновации и обновлении оборудования в больницах.

Очень важно, чтобы молодые врачи освоились и, что называется, «пустили корни» в нашем регионе за те три года, что они работают после целевого обучения. Они обзаведутся друзьями, семьей, увидят преображение своих городов и уже не захотят уезжать. На это мы делаем ставку, ― добавил Александр Дрозденко.

Студентов же в свою очередь интересовало, в каких именно больницах не хватает специалистов, можно ли получить квартиру в своем городе и каков реальный уровень зарплаты начинающего врача.

Напомним, что медикам в Ленобласти выплачивается: единовременная выплата молодому специалисту — 100 тысяч рублей, дополнительные выплаты — 56 тысяч рублей в первые три года работы, единовременная выплата — 120 тысяч рублей врачам дефицитных специальностей, компенсация аренды жилья до 15 тысяч рублей ежемесячно, или предоставление служебного жилья с правом приватизации через 7 лет.

Как уже ранее писал ivbg.ru, целевой набор в медицинские вузы увеличен до 300 студентов в Ленобласти, что должно снизить проблему с кадрами в областных заведениях здравоохранения. Также Александр Дрозденко поручил социальному блоку правительства обеспечить медиков служебным жильем. При этом в регионе сохраняются и другие, действующие сейчас меры поддержки: 1,5 миллиона рублей по программе «Земский доктор», дополнительный миллион для врачей в городах с населением менее 50 тысяч.