Молодую гражданку Узбекистана в межгосударственном розыске задержали во Всеволожске

Уголовное дело о краже в отношении 22-летней девушки заведено в декабре 2021 года в Узбекистане. Ей была избрана мера пресечения в виде ареста, однако преступница успела скрыться от следствия.

Ее объявили сначала в федеральный розыск в Узбекистане, а затем в межгосударственный. Девушку задержали 12 июня около 06:00 возле дома на Колтушском шоссе во Всеволожске.

Известно, что иностранка не состояла на миграционном учете в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Полицейские уже уведомили своих коллег из Узбекистана о поимке преступницы.