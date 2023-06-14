В центре Петербурга мужчина открыл стрельбу по прохожим из пневматической винтовки

Автор: Гузель Галимова
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Днем 13 июня житель Петербурге решил пострелять из пневматической винтовки по прохожим. На место вызвали полицейских.

По данным полиции, инцидент произошел на 2-й Советской улице в Центральном районе Петербурга. 40-летний мужчина, живущий на первом этаже, открыл окно и начал стрелять из пневматической винтовки.

Мужчину задержали. Он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Оружие и боеприпасы изъяты.

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