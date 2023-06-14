В центре Петербурга мужчина открыл стрельбу по прохожим из пневматической винтовки

Днем 13 июня житель Петербурге решил пострелять из пневматической винтовки по прохожим. На место вызвали полицейских.

По данным полиции, инцидент произошел на 2-й Советской улице в Центральном районе Петербурга. 40-летний мужчина, живущий на первом этаже, открыл окно и начал стрелять из пневматической винтовки.

Мужчину задержали. Он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Оружие и боеприпасы изъяты.