На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 15 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 125, 127, 141, 145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, нанесение шумовой разметки.

М-10 «Россия»:

км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 656 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 107 ограничение скорости движения в направлении Гатчины с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли и грязи механизированным способом;

км 60-70, развязки км 51, км 64 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

подъезд к Выборгу № 2 км 1 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 20:00 14.06.2023 до 20:00 15.06.2023, ремонт ливневой канализации;

подъезд к Выборгу № 1 км 3-5 ограничение скорости движения в оба направления, реверсивное движение с 09:00 до 18:00, фрезеровка а/б покрытия.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-3 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение занижения обочин;

км 95-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов в а/б покрытии;

км 26-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

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А-121 «Сортавала»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли и грязи механизированным способом;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и откосах механизированным способом;

км 10-27 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и откосах вручную с применением газонокосилки;

км 0-19 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, заливка трещин в а/б покрытии;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

транспортные развязки км 41, км 51, км 56, км 63, км 70, км 72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка наносного грунта с проезжей части;

транспортные развязки км 41, км 51, км 56, км 63, км 70, км 72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли и грязи механизированным способом;

км 74-77 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 76-79 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 2-18, км 27-145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена ламп.

А-180 «Нарва»:

км 16-40 ограничение скорости в направлении МТП с 08:00 до 18:00, механизированная уборка смёта и песка с проезжей части.

А-180 «Нарва»:

км 60-71 ограничение скорости движения в оба направления с 07:00 до17:00, подсыпка обочин.

Р-23 «Псков»: