На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 15 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 125, 127, 141, 145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, нанесение шумовой разметки.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 656 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 107 ограничение скорости движения в направлении Гатчины с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли и грязи механизированным способом;
- км 60-70, развязки км 51, км 64 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
- подъезд к Выборгу № 2 км 1 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 20:00 14.06.2023 до 20:00 15.06.2023, ремонт ливневой канализации;
- подъезд к Выборгу № 1 км 3-5 ограничение скорости движения в оба направления, реверсивное движение с 09:00 до 18:00, фрезеровка а/б покрытия.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-3 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение занижения обочин;
- км 95-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов в а/б покрытии;
- км 26-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
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14.06.2023 68
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли и грязи механизированным способом;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и откосах механизированным способом;
- км 10-27 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и откосах вручную с применением газонокосилки;
- км 0-19 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, заливка трещин в а/б покрытии;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
- транспортные развязки км 41, км 51, км 56, км 63, км 70, км 72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка наносного грунта с проезжей части;
- транспортные развязки км 41, км 51, км 56, км 63, км 70, км 72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли и грязи механизированным способом;
- км 74-77 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 76-79 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 2-18, км 27-145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена ламп.
А-180 «Нарва»:
- км 16-40 ограничение скорости в направлении МТП с 08:00 до 18:00, механизированная уборка смёта и песка с проезжей части.
А-180 «Нарва»:
- км 60-71 ограничение скорости движения в оба направления с 07:00 до17:00, подсыпка обочин.
Р-23 «Псков»:
- км 145 развязка ограничение скорости движения в оба направления с 07:00 до 17:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия;
- км 49-52 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 17:00, механическая очистка и мойка разделительной полосы.