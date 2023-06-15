Ленинградская область на полях ПМЭФ-2023 делится своим вкладом в климатическую повестку

С 2019 года регион активно вовлечен в реализацию климатической повестки, в которую входит развитие сети электрозаправок, перевод транспорта на газ и газификация котельных

«Наша задача, чтобы до конца года по всем федеральным трассам, проходящим через Ленобласть, граждане могли проехать на электромобилях. Развитие сети электрозаправок — одно из приоритетных направлений работы правительства региона», — отметил зампредседателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть стала первым из регионов страны стимулировать компании, переходящие на газомоторное топливо. Также регион первым уменьшил транспортный налог на 50% от расчетной стоимости компаниям-перевозчикам, которые стали использовать экологичное топливо. Сейчас в Ленобласти реализуется второй этап пилотного проекта по размещению электрозарядных станций.

Напомним, что в данный момент на газовом топливе в Ленобласти работают современных автобусов, которые курсируют между Санкт-Петербургом, Гатчиной и Тосно. Также в области функционируют заправочных станции АГНКС в Гатчинском, Тихвинском, Тосненском и Всеволожском районах. Отметим, что благодаря субсидии на приобретение низкопольных автобусов по подпрограмме «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ленинградской области» в 2021 году ООО «АТП Барс 2» уже приобрело 36 автобусов.