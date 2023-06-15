Ленинградская область на полях ПМЭФ-2023 делится своим вкладом в климатическую повестку

С 2019 года регион активно вовлечен в реализацию климатической повестки, в которую входит развитие сети электрозаправок, перевод транспорта на газ и газификация котельных
Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть стала первым из регионов страны стимулировать компании, переходящие на газомоторное топливо. Также регион первым уменьшил транспортный налог на 50% от расчетной стоимости компаниям-перевозчикам, которые стали использовать экологичное топливо. Сейчас в Ленобласти реализуется второй этап пилотного проекта по размещению электрозарядных станций.
Напомним, что в данный момент на газовом топливе в Ленобласти работают современных автобусов, которые курсируют между Санкт-Петербургом, Гатчиной и Тосно. Также в области функционируют заправочных станции АГНКС в Гатчинском, Тихвинском, Тосненском и Всеволожском районах. Отметим, что благодаря субсидии на приобретение низкопольных автобусов по подпрограмме «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ленинградской области» в 2021 году ООО «АТП Барс 2» уже приобрело 36 автобусов.