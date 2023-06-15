В Ленобласти открылись еще три новых общественных пространства

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти продолжается благоустройство общественных территорий.

Так, в поселке Новый Учхоз Гатчинского района благоустроили Танковую аллею. На прилегающей к постаменту с танком ИС-2 территории установили щиты с историческими справками, лавочки и качели, также высадили цветы, злаки и кустарники.

В поселке Красный Маяк в Лужском районе обновили территорию возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Там установили лавочки, игровые комплексы для детей, оборудовали освещение, посадили цветы и газон.

В поселке Форносово Тосненского района благоустроили пространство у Дома культуры, на спуске к реке. Теперь там могут отдыхать и дети, и взрослые.

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02.06.2023 158
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