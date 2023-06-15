Мужчину избили веслом на турбазе в Приозерском районе

В экстренные службы вечером 13 июня поступил сигнал о драке на территории базы активного отдыха в Лосево Приозерского района. С места госпитализировали 39-летнего местного жителя с окровавленной головой.

По предварительным данным, у мужчины возник конфликт с 36-летним таксистом из Санкт-Петербурга. Во время драки петербуржец ударил оппонента деревянным веслом.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого как оружие, заведено уголовное дело. Петербуржца задержали.