Мужчину избили веслом на турбазе в Приозерском районе

Автор: Сергей Агутин
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В экстренные службы вечером 13 июня поступил сигнал о драке на территории базы активного отдыха в Лосево Приозерского района. С места госпитализировали 39-летнего местного жителя с окровавленной головой.

По предварительным данным, у мужчины возник конфликт с 36-летним таксистом из Санкт-Петербурга. Во время драки петербуржец ударил оппонента деревянным веслом.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого как оружие, заведено уголовное дело. Петербуржца задержали.

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