Пара избила и ограбила 60-летнего мужчину в Кировском районе

В квартиру дома на улице Гагарина в Отрадном Кировского района 13 июня около 14:00 зашли мужчина и женщина. Пара избила и ограбила 60-летнего хозяина.

Добычей злоумышленников стали 1150 рублей и мобильный телефон. Общая сумма материального ущерба пострадавшего составила 3150 рублей. По факту грабежа заведено уголовное дело.

Приметы преступника – на вид 25-30 лет, европейский тип лица, нормальное телосложение, рост около 175-180 сантиметров, волосы короткие светлые, глаза голубые. Мужчина был одет в синие кепку, куртку и джинсы. Грабителя и его соучастницу разыскивают.