Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Сегодня ночью Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута.

В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 155 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Донецком направлении уничтожено до 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Купянском направлении уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На Красно-Лиманском направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

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На Херсонском направлении уничтожено более 35 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Истребительной авиацией ВКС России сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбит украинский истребитель Су-27. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Кроме того, уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов.