Склад «Озон» будет построен в 2024 году в деревне Порошкино

Соглашение о строительстве крупного логистического комплекса было подписано в рамках ПМЭФ-23

Свои подписи под соглашением поставили губернатор 47 региона Александром Дрозденко и генеральный директор ООО «Девелопмент-С» Ольга Рыкова.

«В соглашении речь идет о строительстве уже второго складского комплекса компании «Озон» во Всеволожском районе. Думаю, что сегодня большинство жителей России уже оценили преимущества онлайн торговли, отрасль находится на подъеме и это не крайние инвестиции в ее развитие», ― сказал Александр Дрозденко.

Логистический центр принесет региону 6,5 млрд рублей инвестиций, здесь будет создано 7 тыс. рабочих мест. Общая площадь складского комплекса = 117,5 тыс. кв. м.

Правительство Ленобласти подписало соглашение с компанией ООО «ОЗСК» на 417 млн рублей инвестиций в рамках Международного экономического форума. Также в рамках ПМЭФ Ленобласть и ООО «Глория» (НАО «Северная звезда») договорились о расширении производства в Ломоносовском районе.