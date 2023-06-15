Греф предложил передать часть управления государством искусственному интеллекту

Он считает, что в будущем люди будут создавать «системы автоматического принятия решений на основе данных».

Искусственный интеллект (ИИ) можно задействовать в некоторых вопросах государственного управления. Такого мнения придерживается председатель правления Сбербанка Герман Греф. Об этом пишут «Ведомости».

— Искусственный интеллект не понимает, куда и зачем брать взятку, зачем положить это под стол, чтобы это отлежалось. Это его сильная сторона, — считает председатель правления Сбербанка.

Фото: Сергей Кулаков/Фонд Росконгресс

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге открыли Центр искусственного интеллекта в медицине.