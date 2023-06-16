Тренер рассказала о лучшем сете упражнений для сжигания жира

Тренер Бретт Хебель рассказала о лучшей программе для сжигания жира. Ее слова приводит журнал Shape. Специалист посоветовала тренировку, состоящую из двух блоков по три упражнения. Первое движение в каждом сете выполняется в течение 30 секунд, каждое последующее – в течение одной минуты. Отдых между сетами – 60 секунд. Комплекс повторяется трижды.
Первый сет начинается с бега с отжиманиями. Бег выполняется на месте в течение четырех секунд, за ним следует одно отжимание. Далее необходимо сделать выпады вперед до угла в колене 90 градусов, руки согнуты в локтях, ладони сцеплены на затылке. Завершается блок отжимания с махом ногой в сторону. Исходное положение – планка с опорой на кисти.
Второй сет движений начинается с горизонтальных прыжков по технике капоэйры. Исходное положение: присед, опора на руки перед собой, локти согнуты, ладони у груди.
Далее выполняются скручивания с подъемом прямой ноги. Для этого в положении лежа одну ногу нужно поднять на 15 сантиметров над полом, подтянуть корпус и потянуться прямыми руками к колену. Заключительное упражнение – удар коленом по технике капоэйры.