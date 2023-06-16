Конфликт между жителем Краснодарского края и уроженцем Ростовской области произошел 15 июня около 22:00 в квартире дома на улице Энергетиков в Киришах. Мужчины жили вместе в съемной квартире, предоставленной работодателем.

Они распивали спиртное, произошел конфликт. В ходе ссоры 50-летний краснодарец ударил ножом 37-летнего оппонента. Врачи диагностировали резаную рану левого плеча и госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии.

Подозреваемого задержали. Он работает машинистом экскаватора.