Житель Краснодарского края ударил ножом мужчину из Ростовской области в Киришах

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Конфликт между жителем Краснодарского края и уроженцем Ростовской области произошел 15 июня около 22:00 в квартире дома на улице Энергетиков в Киришах. Мужчины жили вместе в съемной квартире, предоставленной работодателем.

Они распивали спиртное, произошел конфликт. В ходе ссоры 50-летний краснодарец ударил ножом 37-летнего оппонента. Врачи диагностировали резаную рану левого плеча и госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии.

Подозреваемого задержали. Он работает машинистом экскаватора.

Вам будет интересно
Житель Краснодарского края ударил ножом мужчину из Ростовской области в Киришах Ленинградская область, Кириши
На почве Украины: житель Ленобласти воткнул ручку в глаз петербуржцу
По информации ivbg.ru, 21 мая возле магазина «24 часа» на Петергофском шоссе произошла драка между 42-летним жителем Ромашек Приозерского района Ленобласти...
21.05.2022 13725
Автор