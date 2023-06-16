В Рощино началась борьба дачников с отсутствием воды

Местами из крана не течет совсем.

Большой поток огородников-петербуржцев сказался на напоре воды в поселке Выборгского района. Снабжающая организация проблему решает, но пока результатов нет. О проблемах с водопроводной водой 16 июня 47news сообщили жители поселка Рощино.

Как рассказал обратившийся в редакцию Юрий Куликов, в районе Верхнее Рощино воды нет с вечера 15 июня. Другой житель, Алексей, отметил, что в центре в домах рядом с «Рощино-арена» периодически нет нормального напора воды.

Для улучшения ситуации в Рощино ведется реконструкция скважины по улице Северная. Потом приступят к работам на скважине на Круговой. Это должно увеличить мощность водопроводной системы.

Фото: pxhere.com

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