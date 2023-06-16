Путин заявил, что Россия постепенно слезает с нефтегазовой иглы

По словам главы государства, эта тенденция набирает оборот.

Тенденция к отказу от нефтегазовой иглы набирает оборот в России, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. По сообщениям РИА Новости, президент упомянул динамику ненефтегазовых доходов, которые с января по май выросли на 9,1%, что заметно выше прогнозов.

— Российская часть аудитории наверняка помнит и знает. Мы всегда говорили: «Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы»? Ну вот, постепенно эта тенденция набирает оборот, — заявил Владимир Путин.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ранее стало известно, что Путин утвердил штрафы за выброшенных животных и за жестокое обращение с питомцами.