На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 17 июня

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 17 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

  • км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 125, 127, 141, 145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, нанесение шумовой разметки.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

  • км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 107 ограничение скорости движения в направлении на Кировск с 08:00 до 19:00, замена барьерного ограждения.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

  • км 55, транспортная развязка км 64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
  • подъезд к г. Выборгу № 1 км 0-5 ограничение скорости движения в оба направления, реверсивное движение с 17:00 до 00:00, укладка а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 39-40 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 0-3 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение занижения обочин;
  • км 95-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов в а/б покрытии.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

  • км 0-37, транспортные развязки км 10, 19, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;
  • км 3-1 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;
  • км 10-27 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и откосах вручную с применением газонокосилки;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
  • км 37-78, км 41-79 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
  • транспортные развязки км 41, км 51, км 56, км 63, км 70, км 72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка ПЧ механизированным способом.

А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой):

  • подъезд к МТП «Усть-Луга» км 16-40 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, механизированная уборка смёта и песка с проезжей части.
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