В Ивангороде остановили европейца, который вплавь пытался попасть в Россию – фото

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

На берегу Нарвы в Кингисеппском районе задержан иностранец при попытке вплавь пересечь границу с Эстонией. Нарушитель является гражданином одной из стран ЕС.

В Россию мужчина переплыл с рюкзаком с личными вещами и 40 тысячами рублей. По факту незаконного пересечения государственной границы завели уголовное дело.

В Ивангороде остановили европейца, который вплавь пытался попасть в Россию – фото Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангород
В Ивангороде остановили европейца, который вплавь пытался попасть в Россию – фото Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангород
В Ивангороде остановили европейца, который вплавь пытался попасть в Россию – фото Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангород
В Ивангороде остановили европейца, который вплавь пытался попасть в Россию – фото Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангород

Фото: Пограничное управление ФСБ

Вам будет интересно
В Ивангороде остановили европейца, который вплавь пытался попасть в Россию – фото Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангород
Парень собрал кубик Рубика за 3,13 секунды и поставил мировой рекорд – видео
На соревнованиях World Cube Association Pride 2023 года был установлен новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика. Всего 3,13 секунды...
16.06.2023 85
Автор