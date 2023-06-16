Парень собрал кубик Рубика за 3,13 секунды и поставил мировой рекорд – видео

На соревнованиях World Cube Association Pride 2023 года был установлен новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика. Всего 3,13 секунды понадобилось 21-летнему американцу Максу Парку.

Предыдущий рекорд составлял 3,47 секунды. На тренировки у Макса Парка ушли годы. Рекордсмен заинтересовался игрой из-за диагноза. Ему поставили аутизм от умеренной до тяжелой степени.

Чтобы отвлечься от неприятных мыслей и улучшить свои моторные навыки, Макс Парк увлекся сборкой кубика Рубика.