Парень собрал кубик Рубика за 3,13 секунды и поставил мировой рекорд – видео

На соревнованиях World Cube Association Pride 2023 года был установлен новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика. Всего 3,13 секунды понадобилось 21-летнему американцу Максу Парку.
Предыдущий рекорд составлял 3,47 секунды. На тренировки у Макса Парка ушли годы. Рекордсмен заинтересовался игрой из-за диагноза. Ему поставили аутизм от умеренной до тяжелой степени.
Чтобы отвлечься от неприятных мыслей и улучшить свои моторные навыки, Макс Парк увлекся сборкой кубика Рубика.
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