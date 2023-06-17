Синоптик назвал дни, когда Петербург снова могут накрыть дожди

Автор: Сергей Агутин
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Дождевые тучи могут пройти над Санкт-Петербургом в начале третьей декады месяца – 22-23 июня. Об этом заявил главный городской синоптик Александр Колесов.

«Осадков у нас нет уже целую неделю, и перспективы сухой второй декады остаются. Рассчитывать можно на следующую, конечно, если изменений в атмосфере опять не произойдет», – сообщил Александр Колесов

Специалист подчеркнул, что 17-18 июня произойдут небольшие преобразования в атмосферных процессах над Скандинавией и севером европейской части страны. Погоду в регионе определяет антициклон, который уже в воскресенье пополнит другой.

«В связи с этим установится свежий северо-восточный ветер, который собьет жару в нашем регионе. Но уже в начале следующей недели новый антициклон снова прогреется и опять будет жарко», – отметил Александр Колесов

Температура воды в Санкт-Петербурге и Ленинградской области прогрелась до тех значений, при которых купание становится комфортным. Однако теплую воду может согнать в залив пришедший северо-восточный ветер.

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01.05.2023 1166
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