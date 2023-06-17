Малооблачная погода и до +24 °C ожидается в Ленобласти 18 июня

Автор: Сергей Агутин
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На территории Ленинградской области 18 июня в ночные часы температура составит +8… +13 °C. У водоемов местами воздух прогреется +16 °C, а на востоке может похолодать до +3 °C. Днем ожидается +19… +24 °C.

В течение суток будет ветрено. Ветер северо-восточный, восточный. Ночью его скорость может достигать 3-8 метров в секунду, днем – до 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление изменится незначительно.

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