Вслед за жаркой средой в Ленобласть придут грозы

Автор: Анастасия Щербакова
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Ветер ночью 21 июня переменных направлений 2-5 м/с, днем южный, юго- западный 3-8 м/с.

Летняя жара не торопится уходить из Ленобласти, но ее притушат ливни — сообщает 47 news.

Температура воздуха ночью 21 июня на западе составит от +13 до +20 градусов. 22-23 июня ожидаются кратковременные дожди, грозы, ливень, при грозе порывы 15-17 м/с.

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Фото: www.globallookpress.com

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