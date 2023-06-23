В Роспотребнадзоре Петербурга шаверму, салаты и пирожные назвали самыми опасными продуктами

Автор: Гузель Галимова
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В Роспотребнадзоре Петербурга перечислили самые опасные продукты, с которыми могут передаваться кишечные инфекции.

В приведенный список попали шаверма, многокомпонентные салаты, особенно со сметаной и майонезом, продукты из рубленного мяса, студень и пирожные с кремом.

Отмечается, что данные блюда могут вызвать пищевые отравления, а также заражения инфекционными заболеваниями. Это может произойти, если будет нарушена технология приготовления, хранения, нарушение сроков годности. Кроме того, данные продукты могут передавать сальмонеллез, дизентерию, норовируснаю и ротавируснаю инфекции, в списке также вирусный гепатит А.

В ведомстве призвали граждан заниматься приготовлением подобных блюд в домашних условиях. При этом рекомендуется готовить небольшие порции, чтобы еда не успела испортиться.

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06.06.2023 275
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