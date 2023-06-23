Похищенная во Всеволожском районе девушка залила агрессоров газом в машине

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Всеволожского района 21 июня обратилась 25-летняя гражданка Узбекистана. Девушка рассказала о преследовании со стороны бывшего возлюбленного. Весной 2022 года он был депортирован, но на родине сменил фамилию и в начале 2023 года снова приехал в Россию.

Мужчина вместе со знакомым приехал к девушке в садоводство Агалатовского поселения. Ее силой усадили в Chery Tiggo. В салоне иномарки ее избили, угрожали расправой, а затем выехали в сторону Санкт-Петербурга.

На въезде в город похищенная распылила в салоне содержимое газового баллончика. Автомобиль остановился на Выборгском шоссе, девушка смогла сбежать.

Подозреваемые задержаны – ими оказались граждане Узбекистана 29 и 26 лет. Известно, что оба ранее в поле зрения полиции не попадали.

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