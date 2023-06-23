В связи с Курбан-байрамом в Питере ограничат движение

Автор: Анастасия Щербакова
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Возле мечетей будет запрещена остановка транспорта.

Ограничения введут в полночь, 28 июня — сообщают Невские Новости со ссылкой на СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга». Схема движения будет изменена возле городских мечетей.

С полуночи и до 06:30 запрещается остановка транспортных средств на следующих участках дорог:

Московский проспект от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы;
Конный переулок от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта;
Кронверкский проспект от улицы Куйбышева до Конного переулка.
Кроме того, вводится запрет на движение транспортных средств 28 июня с 03:00 до 06:30 на участках автомобильных дорог:

Московский проспект от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы;
Конный переулок от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта;
Крестьянский переулок от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта;
Кронверкский проспект от улицы Куйбышева до Конного переулка.

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Фото: НЕВСКИЕ НОВОСТИ / Сергей Борода

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