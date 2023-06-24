Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 24 июня

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Сегодня ночью Воздушно-космическим силами России нанесён групповой удар высокоточным оружием по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах «Канатово» в Кировоградской области, а также «Днепр». Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута.

В течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Красно-Лиманском направлениях.

Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 170 украинских военнослужащих, три танка, три боевые машины пехоты, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля. Также уничтожены: боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Cezar» производства Франции, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б» и одна Д-20.

Вам будет интересно
Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 24 июня спецоперация, СВО, Россия, минобороны
Путин выступил с обращением к гражданам РФ на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер»
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер». Публикуем главные тезисы: Россия ведет...
24.06.2023 83

На Купянском направлении потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении уничтожено до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», две самоходные артиллерийские установки «Акация» и две самоходные гаубицы «Гвоздика».

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата.

Автор