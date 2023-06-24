Отказов от брони на курортах Кубани и Крыма из-за ситуации в стране не фиксируется

Автор: Гузель Галимова
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Отказов от бронирования отдыха на курортах в Краснодарском крае и Крыму из-за сложившейся ситуации нет, сообщается в тг-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Туристы, забронировавшие объекты в Анапе, Геленджике и Крыму, и собравшиеся в отпуск на личных автомобилях, пока не отменяют свои бронирования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что самолеты вылетают без задержек, вся инфраструктура отдыха работает в штатном режиме.

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