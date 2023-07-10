Проект «Дадим слово героям»: «Так надо», — сказал я и отправился в эту командировку

18 августа мы поехали с друзьями на Фонтанку — в наш военкомат Ленинградской области в Санкт-Петербурге. В известность никого не поставили и написали заявление. Когда нам подтвердили, что подходим по контракту, взяли тайм-аут с четверга до понедельника: приехали домой, дома всё объяснили и в понедельник уже выехали. Семья, естественно, была против. «Так надо», — сказал я и отправился в эту командировку.

О себе

Зовут меня Андрей Фетисов. 1969 года рождения. В этом году будет 54 года. Депутат Волховского городского совета. Руководитель муниципального бюджетного учреждения — общежития города Волхова. До отъезда на зону СВО занимался общественной работой. Являюсь членом политсовета Волховского отделения партии «Единая Россия». Активно участвую в работе местного отделения. Провожу общественные приёмы. Наверное, как следствие, стал депутатом Волховского городского совета. В целом всегда занимал активную жизненную позицию. Был председателем совета предпринимателей в молодые годы. Поддерживаю общественные организации. Стараюсь участвовать во всех общественных мероприятиях, которые проходят в Волхове.

Каким образом оказался на СВО?

Естественно, такой момент как формирование общественных дивизионов не прошёл мимо. Наблюдал за ситуацией, которая складывалась на Украине. Летом 2022 года мы в Мариуполь формировали гуманитарные грузы, в том числе строительные. Бригада строителей от нашего Волховского района поехала в Мариуполь восстанавливать разрушенные здания. Хотел тоже отправиться, но тогда не срослось — на работе было много задач и не было возможности уехать. Ребята отправлялись на три недели и гуманитарно там находились. Чинили школы в подшефном районе Енакиево. Соответственно, когда пошла работа по формированию добровольческих дивизионов на территории Ленинградской области, включился в эту работу. Начал проводить встречи с населением. В рамках встреч один из вопросов, который постоянно задавали: «Нас уговариваешь, сам то что не идёшь?». В таком формате обратного хода не подразумевалось. Я оказался в дивизионе «Невский». Среди других добровольцев Ленинградской области у нас приняли решение в этом участвовать. Дивизион был сформировал в Луге. В сентябре мы уже переехали на Донбасс и там продолжили участие в специальной военной операции.

Когда первый раз оказались в горячей точке?

Служил в армии. С 1987 по 1989 год был в Грузии. Как раз период печальных событий — кровавое воскресенье. Мы участвовали в эти событиях — в оцеплении Тбилиси.

«Кровавое воскресенье в Тбилиси» («Ночь сапёрных лопаток») — трагедия произошла в ночь на 9 апреля 1989 года у Дома правительства Грузинской ССР в Тбилиси. В результате жестокого разгона антисоветского митинга, по данным Википедии, погиб 21 человек и 290 пострадали. В некоторых источник уточняется, что в числе погибших было около 16 женщин, а количество пострадавших дошло до двух тысяч человек: одни отравились слезоточивым газом, другие получили травмы от ударов сапёрными лопатками. Министерство обороны в то время сообщило о более чем 150 травмированных военнослужащих.

Тогда проявились первые ростки цветных революций. Тогда для меня всё закончилось хорошо, но я в первый раз столкнулся с противодействиями между национальностями.

Какова была роль в ходе СВО?

На службе был старшим водителем, то есть и на СВО шёл, думая, что буду водителем. Первая специальность, по которой приняли в военкомат — старший водитель. Позже меня назначили заместителем предводителя взвода обеспечения, командиром отделения подвоза боеприпасов. Но так случилось, что 5 октября, буквально через две недели как мы зашли на Украину, командир нашего взвода сломал ногу. Погрузочно-разгрузочные работы прошли неудачно: машины большие и высокие высокие, случилась травма. Так как был замом, пришлось выполнять до самого марта — до увольнения — обязанности командира взвода обеспечения. И то, что я делал в армии, знание машин, которое получил там, всё-таки немного помогало при службе на СВО.

Что следует помнить, принимая решение отправиться в зону СВО?

Это очень по-мужски — защитить Родину и Отечество. Принимая решение, конечно, нужно всё сопоставить — все «за» и «против», быть готовым. Поездка на Украину — это не прогулка. Нужно быть готовым ко всем возможным ситуациям, которые там могут произойти. Бояться нечего. Сегодня, наверное, как раз та ситуация, когда, не побоюсь громких слов, Родина нуждается в защитниках. Ребятам, находящиеся на передовой, тем подразделениям, которые отстаивают наши интересы — нужны отпуска, нужна ротация. К сожалению, количество военнослужащих на сегодняшний день требует увеличения. Я думаю, что у нас будут расширяться границы. Это приведет к расширению потребностей военных. И сегодня государство предлагает хорошие условия контрактникам, которые собираются пойти защищать Родину. Вместе победим.

Как сложилась жизнь после возвращения?

Указом президента был сформирован фонд «Защитники Отечества». Наверное, с учётом того, что после увольнения с военной службы в марте месяце начал активно проводить работу по сбору информации о мерах поддержки участников СВО и членов их семей, я предложил организовать на базе общественных приёмных партии «Единая Россия» консультационные пункты. Мы начали проводить такую работу. Задачи фонда напрямую с этим связаны. Наверное, следствием этого, мне было сделано предложение работать с ним. С 1 июня я работаю в фонде «Защитники Отечества».

Основными задачами являются: организация содействия участникам СВО и членам их семей, консультационные услуги в рамках тех стандартов и тех льгот, которые предоставляются государством и регионами да и просто оказание простой бытовой помощи. В частности, мы уже рубили дрова, чинили розетки матерям, которые остались одни — сыновья ушли, помочь некому. Мы это организовывали в процессе работы ещё до первого июня, не говоря уже о консультациях, которые оказываются постоянно, по звонкам, вплоть до того, что мне звонят иногда мои однополчане и спрашивают какую-то информацию по поводу их службы, положенных им льгот.

«Вместе — сила! Вместе победим!»

Мне кажется, что каждый гражданин России должен любить свою страну,свою малую Родину, должен заботиться о людях, которые его окружают, и тогда всё у нас будет хорошо. Очень легко критиковать, когда сам ничего не делаешь. Очень легко говорить гадости. Сложнее понять друг друга, подставить плечо, когда это нужно. Я думаю, что лозунг «Вместе — сила! Вместе победим!» — один из двигающих моментов, который у нас в стране должен быть, невзирая на национальности и точки зрения. Мы можем обсуждать вопрос — сколько людей, столько мнений. Но в чём сила, брат? Сила в правде. Считаю, что сейчас мы боремся именно за правду. Мы не переписываем историю, не навязываем свои ценности другим народам, но отстаиваем наше право думать, как мы думаем, и жить так, как мы жили ранее, чтить память наших дедов о наших победах. Наши дети должны расти как дети, а не существа третьего пола, как сейчас навязывается в европейских странах.