Из-за разводки Ладожского моста ограничат движение по трассе «Кола»

Автор: Гузель Галимова
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Во вторник, 27 июня, движение по трассе «Кола» перекроют на 45 минут.

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 27 июня с 15:00 до 15:45 будет разведен Ладожский мост на трассе Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Ограничения связаны с проходом по реке теплохода «Меритус».

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.

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26.06.2023 72
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