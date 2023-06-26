Более 50% работодателей Ленобласти намерены до конца года поднять зарплату сотрудникам

Автор: Гузель Галимова
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Эксперты сервиса hh.ru выяснили, какие у работодателей из Ленобласти планы относительно зарплат сотрудников.

Так, 54% компаний Ленобласти выразили намерение до конца года повысить зарплаты работников. Чаще всего такая тенденция наблюдается в сфере IT, строительстве и производстве непищевых товаров народного потребления.

Около трети работодателей не собираются менять зарплаты специалистам. Около 11% компаний региона пока что не определились с этим вопросом.

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23.06.2023 122
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