Бывший Ленинградский гидролизный завод готовят к сносу

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает АБН, на Грязном острове в Санкт-Петербурге (ул. Калинина, 13) снесут 10 корпусов. Соответствующее уведомление в конце прошлой неделе обнародовал Госстройнадзор. Его подало ЗАО «Петроспирт» – компания, которая ранее была владельцем предприятия.

Также на днях комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) уведомил о начале общественных обсуждений возможности предоставления разрешения на использование образуемого на острове участка площадью 86,7 тыс. кв. метров под многоэтажную жилую застройку. Материалы по этому проекту завтра будут опубликованы на сайте КГА. Обсуждения продлятся по 14 июля.

Гидролизный завод был открыт в 1935 году. Предприятие занималось получением этилового спирта из древесины, производством дезинфицирующих средств и бытовой химии. Все эти годы оно работало. Также здесь находится артезианская скважина, из которой добывали на продажу минеральную воду «Екатерингофская» и других марок.

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