Прокуратура Петербурга заинтересовалась свалкой в Парнасе

Автор: Анастасия Щербакова
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Там вырубили деревья, чтобы освободить место для строительного мусора.

На втором участке Домостроительной улицы в районе Парнаса в Петербурге вырубили деревья, чтобы расширить свалку. Ущерб окружающей среде составил 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Мойка78.

Прокурор уже обратился с заявлением в суд, чтобы кооператив очистил свалку и возместил ущерб.

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Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Ранее стало известно, что для борьбы с борщевиком и свалками в Ленобласти применят искусственный интеллект.

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