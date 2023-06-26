У гостиницы Эрмитажа сменился собственник

Автор: Анастасия Щербакова
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Им стала организация «Аграркредит», учредителем которой является Минфин Азербайджана.

Небанковская организация «Аграркредит», учредителем которой является министерство финансов Азербайджана, стала собственником официальной гостиницы Эрмитажа в Петербурге. Как сообщают Невские Новости, новый владелец собирается изменить интерьер, но сохранить стиль гостиницы.

Объем инвестиций в данный момент не сообщается, его еще предстоит установить.

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Фото: thehermitagehotel.ru

Ранее стало известно, что на аукционе в Швейцарии продали самую дорогую древнюю монету в истории. Она хранилась в Эрмитаже.

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