Снятый в Петербурге сериал «Цербер» получил главный приз фестиваля «Пилот»

Автор: Сергей Агутин
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Исторический детектив победил на фестивале российских сериалов «Пилот» в Иванове. Главные роли исполнили Сергей Марин, Тимофей Трибунцев, Евгений Цыганов и Александр Горбатов.

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«Цербер» перенесет зрителей в Петербург 1826 года. Сюжет сериала построен вокруг восстания декабристов. В Санкт-Петербурге происходит череда загадочных убийств, которые нужно раскрыть.

Во время расследования погибают доносчики и происходят аресты участников восстания.

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26.06.2023 184
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