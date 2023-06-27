Гидротехнические сооружения в Гатчинском и Кировском районах отремонтированы

Автор: Кира Нагорная
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Всего в 2023 году на территории Ленобласти для повышения эксплуатационной надежности будут проведены работы на шести ГТС.

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Фото: lenobl.ru

ГТС в Ленобласти приводит в порядок Агентство природопользования комитета по природным ресурсам региона, в том числе инспектирует и ликвидирует, как утратившие хозяйственное значение, заброшенные плотины и малые гидроэлектростанции.

Уже стартовал ремонт на Белогорской малой гидроэлектростанции, расположенной на реке Оредеж в Гатчинском районе. Разрабатываются проекты на капитальный ремонт двух ГТС в Кингисеппском и Всеволожском районах, а также ведется расчет смет по еще четырем ГТС. Кроме того, в государственной экспертизе находятся проекты организации работ по демонтажу трёх ГТС в Выборгском районе.

Ленобласть с 2016 года взяла в управление 52 гидротехнических сооружения, оставшиеся без владельца с советских времен, и занялась их безопасностью. Всего в оперативном управлении региона к концу 2023 года будет 34 ГТС. Согласно данным на сайте регионального комитета по природным ресурсам, всего на территории Ленинградской области расположено 142 гидротехнических сооружения.

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