Переход дороги закончился реанимацией для 9-летнего ребенка в Луге

Автор: Сергей Агутин
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Возле дома № 24 на Комсомольском проспекте в Луге 26 июня около 19:00 Hyundai Solaris сбил на переходе 9-летнюю девочку на электросамокате.

В результате ДТП школьница госпитализирована в тяжелом состоянии. Известно, что ребенок был в сопровождении отца. По предварительным данным, они переходили дорогу на красный свет.

Автомобилем управлял 37-летний мужчина.

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26.12.2022 2714
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