В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

Автор: Анастасия Щербакова
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Он будет действовать сегодня, 27 июня, с 15 до 23 часов.

Как сообщает теелеграм-канал Санкт-Петербург online, ожидаются ливни и град, местами гроза.

Желтый уровень означает потенциально опасную погоду.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео: Санкт-Петербург online

Ранее стало известно, что второй день в Северной столице льют дожди.

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