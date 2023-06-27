Количество пригодных для купания водоемов в Петербурге сократилось до одного

Автор: Сергей Агутин
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Роспотребнадзор провел проверку водоемов города и одобрил купание только в Безымянном озере. Даже Ольгинский пруд, ранее одобренный специалистами, больше не рекомендуют для купания.

По данным Роспотребнадзора, качество воды соответствует санитарным требованиям только в Безымянном озере Красносельского района.

Как сообщает Neva.Today, в других 22 водоемах купаться жителям и гостям Санкт-Петербурга не рекомендуется. Нежелательно также купание на пляжах Финского залива, в «Морских дубках», Колонистском пруду и в Ижоре.

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20.06.2023 595
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