Глава Ленобласти предложил вдвое увеличить выплаты по программе «Земский учитель»

Автор: Кира Нагорная
-
Поделиться

Александр Дрозденко предложил софинансировать из бюджета Ленобласти федеральную программу «Земский учитель».

dbcf85bf254b613ebe50d0213749fda5
Фото: lenobl.ru
«Нам важно, чтобы хороших учителей в Ленобласти становилось больше. Предлагаю выделять из бюджета региона средства на программу «Земский учитель». На каждый выделенный федеральным Минпросвещения рубль область с 2024 года добавит столько же», — предложил Александр Дрозденко. 

Программа «Земский учитель» реализуется в Ленинградской области с 2020 года. Победители программы получают служебное жилье и единовременную выплату 1 млн рублей. За три года в ленинградские школы трудоустроено 9 педагогов: четыре педагога из Алтайского края, Брянской, Челябинской и Иркутской областей в 2021 году, трое педагогов переехали в регион в 2020 году. В 2022 году победителями стали два педагога.

В 2023 году благодаря программе 1 сентября 7 педагогов из разных регионов России приедут учить ребят из деревень и поселков Ленинградской области.

Автор