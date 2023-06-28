Кратковременные дожди, грозы и до +27°C — погода в Ленобласти на 29 июня

Автор: Гузель Галимова
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Облачная погода с прояснениями ожидает жителей Ленобласти 29 июня.

Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах ожидаются грозы, ливни. Ветер северных направлений слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +11…+16°C, днем +22…+27°C, на востоке местами до +19°C.

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Кратковременные дожди, грозы и до +27°C — погода в Ленобласти на 29 июня погода, Ленобласть, дожди, грозы
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28.06.2023 0
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