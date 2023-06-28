Дорогу на Федоровское обновят в рамках национального проекта

Автор: Кира Нагорная
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Девять километров трассы от Павловска через Федоровское и до Аннолово в Тосненском районе обновят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Госконтракт предусматривает выполнение ремонта в следующем году, однако, учитывая просьбы жителей, рассматривается вариант досрочного проведения работ осенью нынешнего года.

При этом предполагается синхронизировать этот ремонт и обновление дороги от Московского шоссе до въезда в Федоровское, которое также намечено на 2024 год. Таким образом, весь путь от М-10 через Федоровское и до Аннолово станет значительно комфортнее.

В Тосненском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» продолжается еще один крупный дорожный ремонт на участке трассы от Любани в сторону Коркино. Также в этом году уже идет ремонт дороги между Киришами и Глажево, продолжается ремонт трассы Бараны — Вознесенье и трассы Рощино — Сосновая Поляна и участок Молодежного шоссе на Выборг, от Пятчино до Пейпии.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.

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