Жители Южной Кореи стали младше по решению властей

Автор: Сергей Агутин
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В Южной Корее отказались от традиционной системы подсчета возраста, когда человеку исполнялся один год при рождении, а еще год добавлялся с наступлением нового года. С 28 июня страна перешла на международный стандарт подсчета возраста с момента рождения человека.

Раньше в республике было принято считать, что человеку исполняется один год в день его рождения. Еще один год добавлялся в первый день нового года. То есть дети, родившиеся в конце года, после наступления нового уже были двухлетними. Эта система называлась «корейский возраст». С отказом от нее граждане страны стали младше на те самые год-два.

Новый стандарт будут применять в судебной и административной сфере, но он не затронет вопросы призыва на военную службу, запрета на употребление алкоголя или начала обучения в школе.

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28.06.2023 108
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