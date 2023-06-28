Финляндия намерена еще больше ужесточить въезд в страну для россиян

Автор: Сергей Агутин
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Власти Суоми намерены ужесточить ограничения на въезд для россиян. Это обсуждается на уровне президента страны.

Комитет по иностранным делам и политике безопасности считает, что поездки российских граждан могут еще больше поставить под угрозу международные отношения Финляндии. Поэтому следует продолжать ужесточать ограничения на поездки, не связанные с острой необходимостью.

На момент подготовки публикации не уточняется, как предлагается ужесточить ограничения.

Ограничения на въезд для россиян были введены в Финляндии 30 сентября 2022 года. В первый же день на границе развернули более сотни туристов, некоторых высаживали прямо из автобуса. Кроме того, в Суоми начали возводить Восточный пограничный барьер.

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30.05.2023 313
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