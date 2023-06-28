МЧС обновило список безопасных пляжей в Ленобласти. Список по районам

Автор: Сергей Агутин
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МЧС 28 июня опубликовало обновленный перечень оборудованных пляжей Ленинградской области, где можно безопасно отдыхать в 2023 году. В списке объекты, которые состоят на учете ГИМС МЧС России.

  • Сосновый Бор: пляжи «Устье» и «Липово».
  • Кингисеппский район: пляжи ДООЗЦ «Радуга», ГБУ ДО ДООЦ «Россонь».
  • Выборгский район: ДОЛ «Волна», «Зеленый остров», «Спутник», пляж ЧУ ДОСЛ «Каревелла», городской пляж мыс Смоляной.
  • Лужский район: пляжи ДОЛ «Звездный» и пансионата «Зеленый бор».
  • Ломоносовский район: пляж «Эверест».
  • Бокситогорский район: пляж ДОЛ «Восток».
  • Тихвинский район: МОУ «Детский оздоровительнообразовательный центр Огонек».
  • Лодейнопольский район: городской пляж «Озерко»;
  • Всеволожский район: ООО «Мельничный ручей — Резорт», поселковые пляжи Морозовское ГП и Осиновец.
  • Киришский район: пляж ООО «Киришнефтеоргсинтез».
  • Приозерский район: пляжи ГЛК «Красное озеро», ДОЛ «МАЯК», «Золотая долина», спортбаза «Мичуринское», курорт «Игора», поселковые пляжи Ромашкинского СП; Мельниковского СП, Петровского СП, Плодовского СП, Плодового, Сосновскго СП, Громовского СП, о. Скалистый, оз. Вуокса о. Скалистый (Каменистый).
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