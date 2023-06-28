В квартире пожилого и шумного хулигана в Петербурге обнаружили склад оружия

Автор: Сергей Агутин
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Жители Васильевского острова в Санкт-Петербурге 27 июня пожаловались правоохранителям на шумного соседа. Полуголый хулиган на балконе дома на улице Беринга вел себя агрессивно и нарушал общественный порядок. В его квартире нашли нелегальный склад.

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Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Как сообщают «Невские Новости», после задержания 63-летнего нарушителя тишины в его жилище обнаружили оружие: пять винтовок Мосина, пистолет-пулемет Томпсона, автомат МР-40, пистолет ТТ, самозарядный карабин Симонова, четыре штык-ножа и патроны различного калибра.

По предварительным данным, оружие охолощенное. Арсенал направили на экспертизу.

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20.06.2023 631
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